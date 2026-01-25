Polizia | 83 latitanti arrestati con il Progetto Wanted

Il Progetto Wanted, promosso dalla Direzione centrale anticrimine, ha portato all’arresto di 83 latitanti di elevata pericolosità, contribuendo a circa 500 anni di reclusione complessivi. Coordinato dal Servizio centrale operativo, l’iniziativa mira a rafforzare le attività di individuazione e cattura di soggetti ricercati, migliorando la sicurezza pubblica e la lotta contro il crimine organizzato.

Tempo di lettura: 3 minuti Ottantatré latitanti arrestati e circa 500 anni di reclusione complessivi: sono i risultati del Progetto Wanted, promosso e coordinato dalla Direzione centrale anticrimine – Servizio centrale operativo, dedicato al potenziamento delle attività di individuazione e cattura dei latitanti di maggiore pericolosità. Nel dettaglio, 29 arrestati erano destinatari di misure cautelari, mentre 54 erano ricercati in esecuzione di provvedimenti definitivi. Le pene residue complessivamente da espiare ammontano a circa 500 anni di reclusione. I risultati conseguiti da gennaio del 2025 – viene sottolineato in una nota – confermano l’efficacia dell’azione di contrasto alle organizzazioni criminali e ai soggetti che tentano di sottrarsi all’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

