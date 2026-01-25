Poggibonsi senza paura a casa del Sansepolcro Bertini | Concentrazione Arrivano due under

Il Poggibonsi si prepara alla trasferta contro il Vivi Altotevere Sansepolcro con due nuovi under del 2006. Bertini sottolinea l’importanza della concentrazione in vista della partita. La squadra si presenta con una formazione rinnovata, puntando sul talento dei giovani per affrontare al meglio questa sfida esterna.

Due nuovi under della classe 2006 per il Poggibonsi in vista dell’odierno match in trasferta con il Vivi Altotevere Sansepolcro. Entrano nella rosa di mister Consonni. Il terzino destro Marco Valenti e l’attaccante Francesco Magnati. Il primo è atleta di provenienza Ternana, club nel quale ha raggiunto il giro della formazione maggiore in serie C fino a collezionare alcune presenze. Il secondo, scuola Lecce, ha compiuto esperienze in club quali Virtus Francavilla, Casarano e Catanzaro. Ieri i due annunci ad opera della società presieduta da Giuseppe Vellini. I nuovi innesti si sono affacciati per un breve saluto nella sala stampa dello Stefano Lotti, in pratica mentre era in corso la conferenza della vigilia della gara allo stadio Buitoni, introdotta dalle riflessioni del portiere Matteo Bertini (nella foto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

