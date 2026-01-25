Poesia note e montagna | 2 voci in scena

Un percorso tra poesia e musica, esplorando le interpretazioni di autori storici che hanno visto nella montagna un limite tra il mondo terreno e l’ignoto. Un’occasione per apprezzare il rapporto tra parole e note in un contesto naturale, offrendo un’interpretazione ricercata e rispettosa di questi simboli.

Un viaggio poetico e sonoro attraverso le parole di grandi scrittori del passato, che hanno guardato alla montagna come a un confine tra la terra e il cielo. Uno spettacolo che intreccia poesia e prosa, voci e musica, dando vita a un dialogo continuo tra la forza della parola e le suggestioni delle note. È quello che verrà portato in scena a Desio, nello Spazio Stendhal all’interno di Villa Tittoni in via Lampugnani, sotto il titolo ’Montagna - Se non mente chi dice che Dio qui non è lontano’. Protagonisti saranno l’attore Christian Poggioni (foto) e la musicista Clara Zucchetti. L’evento si terrà sabato alle 21, ma sono già aperte le prenotazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

