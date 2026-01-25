Pistola puntata contro un commerciante 24enne a giudizio
Si apre il procedimento giudiziario nei confronti di Virgilio Vellucci, 24enne residente a Mondragone, accusato di rapina aggravata presso un negozio locale. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, si trova ora a fronteggiare questa nuova imputazione. Il processo sarà l’occasione per chiarire i fatti e determinare eventuali responsabilità.
Sarà processo per Virgilio Vellucci, 24enne di Mondragone con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti a cui è contestata una rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale mondragonese. Accolta la richiesta della procura di giudizio immediato. Vellucci, assistito dall’avvocato.🔗 Leggi su Casertanews.it
