Pistola puntata contro un commerciante 24enne a giudizio

Da casertanews.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre il procedimento giudiziario nei confronti di Virgilio Vellucci, 24enne residente a Mondragone, accusato di rapina aggravata presso un negozio locale. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga, si trova ora a fronteggiare questa nuova imputazione. Il processo sarà l’occasione per chiarire i fatti e determinare eventuali responsabilità.

Sarà processo per Virgilio Vellucci, 24enne di Mondragone con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti a cui è contestata una rapina aggravata ai danni di un esercizio commerciale mondragonese. Accolta la richiesta della procura di giudizio immediato. Vellucci, assistito dall’avvocato.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

