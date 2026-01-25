Pistoiese la corsa al primato continua | 3-1 al Sangiuliano City

La Pistoiese ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo 3-1 il Sangiuliano City allo stadio Marcello Melani. Con questo risultato, gli arancioni consolidano la posizione in classifica nella ventunesima giornata del girone D del campionato di serie D. Una prestazione che conferma il buon momento della squadra e la determinazione nel perseguire gli obiettivi stagionali.

Pistoia, 25 gennaio 2026 – Quarto successo di fila degli arancioni, che allo stadio Marcello Melani battono 3-1 i colleghi del Sangiuliano City nella ventunesima giornata del girone D del campionato di serie D. Una vittoria che consente agli uomini allenati da Cristiano Lucarelli di conservare la terza posizione della classifica con 43 punti, a cinque lunghezze dalla capolista Lentigione e a tre dal Desenzano. Domenica prossima 1° febbraio la Pistoiese giocherà ancora una volta davanti al proprio pubblico contro il Piacenza (dalle 14.30). Pronti, via e i pistoiesi passano in svantaggio: dopo poco più di un minuto Barzago scocca un destro dalla distanza che si infila all’angolino alla sinistra di Giuliani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

