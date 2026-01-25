Pinx, artista attivo a Montmartre nel corso del XX secolo, è noto per il suo stile distintivo e la sua presenza nel quartiere artistico di Parigi. La sua carriera inizia con un episodio che segna il suo percorso: una lettura casual del termine

La carriera artistica di Pinx, che attraversa gran parte del XX secolo, comincia con un abbaglio: da giovane legge sulla parte inferiore di un dipinto PINXIT, in lettere maiuscole e, credendo si tratti del nome del pittore, decide che si farà chiamare Pinx. All’epoca vede un pittore dipingere sotto la scalinata del Sacro-Cuore e non ha dubbi sul suo destino, e per il resto della sua vita sarà divorato dalla passione di dipingere. Decenni di attività febbrile, in cui si cimenta con scene mitiche, paesaggi pseudo-impressionisti, nature morte, immagini bucoliche o della culture foraine, allegorie religiose, nudi neoclassici, visioni surrealiste, composizioni astratte. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Pinx, dipingere croste a Montmartre

Montmartre a Porta RomanaMontmartre a Porta Romana è un angolo di Milano che unisce tradizione e storia.

Un omicidio a Montmartre: il commissario Juares e il Café Venus al centro dell’indagineA Montmartre, un pittore viene trovato morto, sollevando interrogativi tra messaggi anonimi e relazioni complesse.