La gestione social della Pinacoteca è al centro di discussioni, dopo che le evidenze emerse contraddicono le affermazioni dell’assessore. Alessandro Guaraldi ha evidenziato come le carte dimostrino una realtà diversa rispetto a quanto comunicato dall’amministrazione. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla trasparenza e sulla corretta rendicontazione delle spese legate alle attività culturali pubbliche.

"Sulla gestione social della Pinacoteca, le carte parlano chiaro e smentiscono l‘assessore". E’ così che Alessandro Guaraldi riprende la questione relativa alla spesa di 9.152 euro per la gestione e promozione social della Pinacoteca dopo un secondo accesso agli atti. "La risposta degli uffici chiarisce definitivamente la reale durata del contratto oggetto di polemica – dice il consigliere di Fratelli d’Italia – Rispondendo ad un mio ulteriore accesso agli atti, gli uffici hanno confermato che, come indicato nella determina 11422025, il rapporto contrattuale si è concluso definitivamente alla data del 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Pinacoteca, le carte smentiscono la giunta"

Le carte Pokémon? Non sono cosa da bambini. Cresce la febbre dei collezionisti: le carte più rare valgono migliaia di euroLe carte Pokémon stanno conquistando un pubblico sempre più ampio, oltre i confini dell'infanzia.

Le autorità dell’Iran smentiscono la condanna a morte per Erfan SoltaniLe autorità iraniane hanno ufficialmente dichiarato che Erfan Soltani non è stato condannato a morte, contrariamente a quanto si era ipotizzato in precedenza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Alessandro Guaraldi (Fratelli d’Italia): Sulla gestione social della Pinacoteca le carte parlano chiaro e smentiscono l’AssessoreAlessandro Guaraldi (Fratelli d’Italia):; Pinacoteca, le carte smentiscono la giunta; COMACCHIO E MESOLA. Ladro seriale e truffatore arrestati dai carabinieri nella stessa giornata.; Derby da non sottovalutare: domenica la Centese sfida il Masi Voghiera, Centese-Masi Voghiera, domenica 25 gennaio ore 14:30 – G&G Stadium.

Pinacoteca, le carte smentiscono la giuntaGuaraldi (FdI): Il mio accesso agli atti sui costi della comunicazione social conferma i dubbi: sono stati pagati 9mila euro per 40 giorni ... ilrestodelcarlino.it