Pietro Castellitto e Stefano Lodovichi sono tra i protagonisti di

Da una Fiat 1100 con tracce di ruggine a una Maserati Merak. Il falsario, dal 23 gennaio disponibile su Netflix, diretto da Stefano Lodovichi e interpretato da Pietro Castellitto, racconta di un'ascesa anche automobilistica nella Roma degli Anni 70. La presentazione del film è l'occasione per fare una chiacchierata sulle preferenze in fatto di auto e di moto con il regista e l’attore figlio d’arte che, tra le altre cose, svela un segreto sul padre Sergio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pietro Castellitto e Stefano Lodovichi: 1100, Merak, falsari

Pietro Castellitto e Stefano Lodovichi, dalla 1100 alla MerakPietro Castellitto e Stefano Lodovichi raccontano la trasformazione di un giovane dalla Fiat 1100 all’affascinante Maserati Merak.

“Il Falsario”, intervista a Pietro Castellitto e al regista Stefano Lodovichi Il 23 gennaio su Netflix debutta “Il Falsario”, un film tv diretto da Stefano Lodovichi e ispirato alla vicenda di Antonio Chichiarelli, noto come Toni, un falsario romano attivo negli anni ’70 e ’80.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: IL FALSARIO I Intervista a Pietro Castellitto e Stefano Lodovichi; Pietro Castellitto e Stefano Lodovichi, dalla 1100 alla Merak; Il Falsario, La nostra video intervista con Pietro Castellitto e il regista del Film Stefano Lodovichi - HD - Film (2025); Il falsario, trama e cast del film Netflix con Pietro Castellitto e Claudio Santamaria.

Interprete e regista del film Netflix Il falsario che racconta la Roma degli anni 70 tra auto ultrausate a sportive ambiteInterprete e regista del film Netflix Il falsario che racconta la Roma degli anni 70 tra auto ultrausate a sportive ambite ... gazzetta.it

Il Falsario, l'intervista a Pietro Castellitto: Il mio Toni, tra imprevedibilità e senso d'avventuraUna storia (semi)vera, un gran cast, una suggestiva Roma anni '70. Questi gli ingredienti de Il Falsario, film Netflix presentato nella sezione Grand Public alla scorsa Festa del Cinema di Roma e ora ... msn.com

Su @NetflixIT arriva “Il falsario” di Stefano Lodovichi con Pietro Castellitto, Giulia Michelini (bellissima!), Edoardo Pesce e Claudio Santamaria (il più bravo) ispirato alla vita di Antonio Chichiarelli: banda della Magliana, Br, servizi segreti e la Roma anni ‘70 #d x.com

Il falsario, il film con Pietro Castellitto e Claudio Santamaria - facebook.com facebook