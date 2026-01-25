Piccoli semi dorati applicati sull’orecchio promettono di ridurre stress ansia e tensioni | ecco cosa sono come funzionano e perché TikTok li adora

Da iodonna.it 25 gen 2026

Negli ultimi mesi, sui social come TikTok, si sono diffusi video di giovani che indossano piccoli semi dorati applicati all’orecchio. Questi adesivi sono promossi come strumenti per ridurre stress, ansia e tensione. In questa introduzione, esploreremo cosa sono, come funzionano e il motivo del loro successo tra gli utenti, offrendo un’analisi approfondita e obiettiva di questa tendenza.

N egli ultimi mesi, scorrendo TikTok, capita spesso di imbattersi in video di ragazzi e ragazze con piccoli adesivi dorati appoggiati sui lobi o sulla cartilagine dell’orecchio. Si tratta degli ear seeds, una tendenza wellness che sta conquistando soprattutto i più giovani. Questi strani “cerotti” contengono dei semi che promettono di alleviare stress, ansia, tensioni e persino mal di testa.  Dimagrire con l’agopuntura: come e perché funziona. guarda le foto Cosa sono gli ear seeds?. Gli ear seeds sono piccoli semi, spesso provenienti dalla pianta Vaccaria, tradizionalmente utilizzata in agopuntura. 🔗 Leggi su Iodonna.it

