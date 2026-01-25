Piccoli negozi blindati | Il piano della mobilità ingabbia il centro storico

Il piano di mobilità adottato recentemente ha ridisegnato l’accesso al centro storico, limitando la circolazione e influenzando le attività dei piccoli negozi. Secondo il presidente di Confcommercio, Augusto Patrignani, queste misure rischiano di penalizzare il commercio locale, favorendo invece i grandi centri commerciali. È importante trovare soluzioni equilibrate che consentano a residenti, commercianti e visitatori di vivere e lavorare nel cuore della città senza restrizioni eccessive.

Basta parlare di centro blindato, di divieti e di paura di sanzioni che tengono lontane le persone. Il monito è del presidente di Confcommercio Augusto Patrignani che prende di mira il sistema della mobilità che penalizza il centro e favorisce i centri commerciali. "Il tema – afferma – riguarda le scelte amministrative, da rivedere, ma anche il linguaggio e la comunicazione, capaci di influenzare la percezione del centro urbano, di politici e amministratori: dovrebbero essere abolite parole come chiudere, interdire, blindare, dissuadere, bloccare, vietare: termini che producono un effetto psicologico distorsivo di distanza e allontanano il potenziale visitatore dal centro storico.

