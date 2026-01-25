Piazza Firenze incendio in un negozio di bici | evacuato un palazzo

Nella mattinata di domenica 25 gennaio, un incendio si è sviluppato in un negozio di biciclette situato in via Plana 29, a Milano, nei pressi di piazza Firenze. L’incendio ha reso necessario l’evacuazione di un edificio di cinque piani, coinvolgendo anche le autorità locali per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area.

Milano, 25 gennaio 2026 – Un incendio è divampato poco prima delle 12.30 di domenica 25 gennaio in un negozio di biciclette al piano terra di uno stabile di cinque piani in via Plana 29, a due passi da piazza Firenze. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere in breve tempo le fiamme all'interno dell'esercizio commerciale, chiuso in quel momento. L'evacuazione e i soccorsi. Il fumo ha comunque raggiunto anche i piani superiori dello stabile, tanto che si è resa necessaria l'evacuazione di tutti gli inquilini presenti in quel momento. Stando alle prime informazioni, almeno 21 persone sono state assistite dai sanitari di Areu, arrivati in via Plana con sei ambulanze e due auto mediche: tra loro ci sono anche una bambina di 6 anni e alcuni anziani; al momento non risultano feriti né intossicati particolarmente gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

