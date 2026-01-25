Piantedosi | non gestirono e fanno morale

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha annunciato che il pacchetto sicurezza sarà presentato in Consiglio dei Ministri entro i primi di febbraio. Ha inoltre sottolineato che non si tratta di un intervento volto a gestire singoli problemi, ma di un provvedimento che mira a rafforzare la sicurezza complessiva, mantenendo un approccio sobrio e concreto.

11.55 "Ci stiamo lavorando. Entro i primi di febbraio è in CdM". Così il ministro dell'Interno sul pacchetto sicurezza. "C'è un legame tra immigrazione e baby gang.Ma le seconde generazioni sono figli di quei 181 mila che arrivarono 10 anni fa nella totale mancanza di considerazione di chi era al tempo al governo e adesso ci fa la morale sulla sicurezza delle città".Bene la repressione, ma bisogna mettere in campo formule che ridiano orientamento ai giovani come il 'modello Caivano'". Sui migranti: "A gennaio metà arrivi rispetto al 2025".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Viminale: Piantedosi, 'De Gasperi statista e riferimento morale'Il Ministero dell'Interno rende omaggio a Alcide De Gasperi, riconosciuto come uno dei più importanti statisti e figure di riferimento morale della nostra storia repubblicana.

Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risultaNon ci sono dichiarazioni dirette del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che confermino l’impiego di agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) statunitense a Milano-Cortina 2026, ma l ... msn.com

