Piantedosi ripete che le violenze sono commesse soprattutto da stranieri ma non spiega dove prende i dati

Il ministro Piantedosi ha nuovamente evidenziato un aumento dei reati commessi da minori stranieri, collegandoli a temi come criminalità minorile e immigrazione irregolare. Tuttavia, non ha fornito dettagli o fonti precise sui dati utilizzati. La sua dichiarazione è stata fatta durante l’evento Idee in movimento, dove ha annunciato nuovi decreti sicurezza senza approfondire le fonti delle sue affermazioni.

Dal palco di Idee in movimento il ministro Piantedosi torna a collegare criminalità minorile, seconde generazioni e immigrazione irregolare, annunciando nuovi decreti sicurezza e citando un aumento dei reati commessi da minori stranieri. Numeri che però vengono richiamati senza riferimenti pubblici a statistiche o report ufficiali.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Violenza sulle donne, Morrone (Lega): "Bisogna guardare in faccia alla realtà. Quasi la metà commesse da stranieri" "Il 35% dei reati commessi da stranieri e lo scoprono ora". Piantedosi inchioda le opposizioni sulla sicurezzaRecenti dati rivelano che il 35% dei reati commessi da stranieri è stato scoperto solo ora, sollevando discussioni sulla sicurezza. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Agenti ICE a Milano-Cortina? Opposizioni attaccano, smentita Piantedosi non convince; Emergenza criminale, ragioni di assoluta urgenza: servono rinforzi. L'accorata lettera al governo Meloni; Sgomberi, strade sicure e migranti: le prossime mosse del governo annunciate da Piantedosi; Piantedosi: Non c'è un'emergenza sicurezza. Chi fa allarmismo non ha credibilità. Nel 2025 calati omicidi e femminicidi. Piantedosi: Pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri per l'ok entro la fine del meseÈ provvedimento frutto del lavoro delle ultime settimane e degli ultimi mesi da parte dei tecnici del Viminale, che fa proprio tesoro delle esperienze degli ultimi tempi. Ha un buono stato di maturaz ... msn.com Caso Hannoun, Piantedosi riferisce in aula e attacca le opposizioni. Hanno manifestato vicinanzaUnanime lo sdegno dai banchi del centrosinistra. Requisitoria anticipata, attacca Giachetti. Non prendiamo lezioni, dice il Pd, mentre Avs ricorda ... repubblica.it Dopo i balbettii ridicoli di Piantedosi ribadisco il concetto: se mandano gli assassini dell'ICE a Milano dovremo mettere i nostri corpi per non farli passare. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.