Piantedosi | immigrazione irregolare e baby gang strettamente collegati

Il ministro Piantedosi sottolinea il legame tra immigrazione irregolare e la presenza di baby gang, evidenziando come molti giovani coinvolti in reati siano di seconda generazione, figli di migranti arrivati clandestinamente in Italia. La questione pone attenzione alle dinamiche sociali e alle sfide legate all’integrazione, richiedendo un’analisi approfondita delle cause e delle possibili soluzioni per affrontare questi fenomeni.

Il ministro Matteo PIantedosi scrive su X: “Immigrazione irregolare e baby gang sono strettamente collegati. Molti dei giovanissimi che oggi commettono reati sono di seconda generazione, i figli di coloro che arrivarono irregolarmente in Italia in un periodo di sbarchi incontrollati, nella totale mancanza di considerazione di chi allora era al governo, che non solo sottovalutò gravemente le conseguenze di una politica dei porti aperti, ma che oggi ci fa addirittura la morale sulla sicurezza nelle città. Noi abbiamo invertito la rotta. L’immigrazione irregolare è drasticamente calata e abbiamo creato i presupposti perché queste dinamiche tra 10 anni non si presentino più. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

