Piantedosi chiede di tenere reclusi i migranti nei Cpr | la circolare in contrasto con la Costituzione

Da fanpage.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro Piantedosi ha emanato una circolare rivolta a prefetti e questori, che invita a intensificare le espulsioni dei migranti considerati violenti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. La misura, ancora in attesa dell’approvazione del decreto Sicurezza, solleva interrogativi sulla sua conformità alla Costituzione e sulle implicazioni per i diritti dei migranti.

In attesa dell'approvazione del decreto Sicurezza, Piantedosi ha emanato una circolare per chiedere ai prefetti e ai questori di accelerare con le espulsioni dei migranti violenti che minacciano "la sicurezza pubblica". Nella circolare il Viminale fa riferimento a un'escalation di reati, ma non fornisce alcun dato. L'allarme lanciato sembra solo un modo per varare una stretta sui migranti irregolari, affinché siano trattenuti all'interno dei Cpr.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Piantedosi chiede di tenere reclusi i migranti nei Cpr: la circolare in contrasto con la CostituzioneIl ministro Piantedosi ha emanato una circolare rivolta a prefetti e questori, chiedendo di accelerare le procedure di espulsione dei migranti ritenuti violenti, in vista dell’approvazione del decreto Sicurezza.

Sicurezza, ecco la direttiva di Piantedosi: trattenimento nei CPR e rimpatrio per chi minaccia l’ordine pubblicoIl ministro dell’Interno Piantedosi ha inviato ai Prefetti e Questori una nuova direttiva riguardante il trattamento degli stranieri socialmente pericolosi, prevedendo il trattenimento nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) e il rimpatrio come strumenti per garantire l’ordine pubblico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Piantedosi chiede di tenere reclusi i migranti nei Cpr: la circolare in contrasto con la Costituzione; Stretta sui migranti, la circolare di Piantedosi: meno fogli di via, più detenzioni nei Cpr; Dietro le mosse di Piantedosi c’è Meloni che chiede misure e presenza; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta.

piantedosi chiede di tenerePiantedosi chiede di tenere reclusi i migranti nei Cpr: la circolare in contrasto con la CostituzioneIn attesa dell'approvazione del decreto Sicurezza, Piantedosi ha emanato una circolare per chiedere ai prefetti e ai questori di accelerare con le espulsioni ... fanpage.it

piantedosi chiede di tenereMigranti, il Viminale ai prefetti: gli irregolari sempre nei Cpr. «Espulsione immediata per chi minaccia la sicurezza pubblica»Fuori i migranti irregolari. Tutti. A partire da chi commette crimini o è considerato «una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica». Mentre il governo ... ilgazzettino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.