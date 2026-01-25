Il ministro Piantedosi ha emanato una circolare rivolta a prefetti e questori, che invita a intensificare le espulsioni dei migranti considerati violenti, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. La misura, ancora in attesa dell’approvazione del decreto Sicurezza, solleva interrogativi sulla sua conformità alla Costituzione e sulle implicazioni per i diritti dei migranti.

In attesa dell'approvazione del decreto Sicurezza, Piantedosi ha emanato una circolare per chiedere ai prefetti e ai questori di accelerare con le espulsioni dei migranti violenti che minacciano "la sicurezza pubblica". Nella circolare il Viminale fa riferimento a un'escalation di reati, ma non fornisce alcun dato. L'allarme lanciato sembra solo un modo per varare una stretta sui migranti irregolari, affinché siano trattenuti all'interno dei Cpr.🔗 Leggi su Fanpage.it

Piantedosi chiede di tenere reclusi i migranti nei Cpr: la circolare in contrasto con la CostituzioneIl ministro Piantedosi ha emanato una circolare rivolta a prefetti e questori, chiedendo di accelerare le procedure di espulsione dei migranti ritenuti violenti, in vista dell’approvazione del decreto Sicurezza.

Sicurezza, ecco la direttiva di Piantedosi: trattenimento nei CPR e rimpatrio per chi minaccia l’ordine pubblicoIl ministro dell’Interno Piantedosi ha inviato ai Prefetti e Questori una nuova direttiva riguardante il trattamento degli stranieri socialmente pericolosi, prevedendo il trattenimento nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) e il rimpatrio come strumenti per garantire l’ordine pubblico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Piantedosi chiede di tenere reclusi i migranti nei Cpr: la circolare in contrasto con la Costituzione; Stretta sui migranti, la circolare di Piantedosi: meno fogli di via, più detenzioni nei Cpr; Dietro le mosse di Piantedosi c’è Meloni che chiede misure e presenza; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta.

Piantedosi chiede di tenere reclusi i migranti nei Cpr: la circolare in contrasto con la CostituzioneIn attesa dell'approvazione del decreto Sicurezza, Piantedosi ha emanato una circolare per chiedere ai prefetti e ai questori di accelerare con le espulsioni ... fanpage.it

Migranti, il Viminale ai prefetti: gli irregolari sempre nei Cpr. «Espulsione immediata per chi minaccia la sicurezza pubblica»Fuori i migranti irregolari. Tutti. A partire da chi commette crimini o è considerato «una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica». Mentre il governo ... ilgazzettino.it

Il sindacato del Sap Polizia chiede un incontro urgente ai parlamentari di centrodestra ed al Ministro Piantedosi sulla carenza di organico nella terra d’Otranto - facebook.com facebook