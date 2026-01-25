Peschici celebra i 100 anni di Pasqua Berardinetti | Inestimabile patrimonio umano e culturale
Peschici rende omaggio ai 100 anni di Pasqua Berardinetti, un importante momento di riconoscimento per una figura di valore nel patrimonio umano e culturale locale. Oggi, 25 gennaio, nella sua abitazione in via Tuppo delle Pile, la signora Pasqua ha festeggiato il secolo di vita circondata dall’affetto dei familiari e degli amici, ricevendo anche il saluto dell’Amministrazione comunale. Un’occasione per celebrare una vita ricca di significato e radicata nella comunità
Peschici celebra i 100 anni di Pasqua Berardinetti. Oggi, domenica 25 gennaio, nella sua dimora in via Tuppo delle Pile, la signora Pasqua ha soffriato la candelina numero 100 circondata dall’amore dei familiari, degli amici e omaggiata dall’Amministrazione del Comune di Peschici, rappresentata.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
