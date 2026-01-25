Peschici celebra i 100 anni di Pasqua Berardinetti | Inestimabile patrimonio umano e culturale

Peschici rende omaggio ai 100 anni di Pasqua Berardinetti, un importante momento di riconoscimento per una figura di valore nel patrimonio umano e culturale locale. Oggi, 25 gennaio, nella sua abitazione in via Tuppo delle Pile, la signora Pasqua ha festeggiato il secolo di vita circondata dall’affetto dei familiari e degli amici, ricevendo anche il saluto dell’Amministrazione comunale. Un’occasione per celebrare una vita ricca di significato e radicata nella comunità

