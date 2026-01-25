Recentemente, anche Ranucci ha precisato che il software Microsoft ECM non avrebbe spiato le toghe, poiché si attiva esclusivamente con i dati di accesso dei magistrati. Questa dichiarazione mette in discussione le accuse di monitoraggio indiscriminato, evidenziando come il sistema sia progettato per funzionare solo in presenza di credenziali autorizzate. È importante analizzare con attenzione le fonti e i dettagli tecnici per comprendere il funzionamento reale del software.

Lo dicono perfino loro che quel sistema Microsoft Ecm si attiva solo con i dati di accesso dei magistrati. Ma l'inchiesta di Report, che aveva scatenato l'ennesimo attacco contro il governo Meloni "reo" di spiare le toghe di tutta Italia, ha voluto mandare in onda le "prove" dell'esistenza di un Grande Fratello a via Arenula, che si sarebbe addirittura "incazzato" quando a maggio scorso sarebbe arrivata una richiesta di chiarimenti dalla Procura di Torino sulla presunta perforabilità del sistema, perché quella richiesta "sarebbe il primo documento ufficiale in cui viene nominato questo sistema, questo Ecm, quindi il Ministero era riluttante a produrre questo documento, soprattutto se poi l'esito è stato raccontare il falso", rivela un misterioso collaboratore delle Procure, con il volto oscurato e la voce camuffata, all'inviato del programma di Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perfino Ranucci smentisce Report: perché il software non spiava le toghe

Un software sui pc per spiare i magistrati, Nordio contro Ranucci smentisce l'inchiesta di ReportIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha smentito le recenti accuse emerse nell'inchiesta di Report riguardanti presunti sistemi di spionaggio sui magistrati.

Report: un software consente di spiare i pc dei magistrati. Ranucci: “Il Ministero fu avvertito, Chigi silenziò il problema”Un'indagine di Report ha rivelato che, dal 2019, oltre 40.

Perfino Ranucci smentisce Report: perché il software non spiava le togheLo dicono perfino loro che quel sistema Microsoft Ecm si attiva solo con i dati di accesso dei magistrati. Ma l'inchiesta di Report, che aveva scatenato l'ennesimo attacco contro il governo Meloni ... ilgiornale.it

Report e caso magistrati spiati che si sgonfia/ Software trojan? Innocuo ma per Ranucci ci sono gravi falleReport torna sul caso dei magistrati spiati anche se software trojan è risultato innocuo e non ci sono riscontri dalle verifiche della Procura di Roma ... ilsussidiario.net

