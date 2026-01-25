Percorso inclusivo da San Rocco ai Bagni ducali

Il percorso da San Rocco ai Bagni Ducali rappresenta un itinerario pensato per promuovere l’inclusione e la collaborazione tra i servizi sociali e sanitari della città. Partendo dalla Cittadella San Rocco, centro di riferimento per l’integrazione, si arriva ai Bagni Ducali, che nei prossimi mesi ospiteranno iniziative dedicate a promuovere la partecipazione di tutta la comunità. Un percorso che mira a rafforzare i legami e favorire l’accesso a servizi e attività condivise.

Dalla Cittadella San Rocco, centro dell’integrazione tra servizi sociali e sanitari della città, ai Bagni Ducali, che nei prossimi mesi prenderà vita con iniziative ideate nel segno dell’inclusione. Sta diventando realtà il progetto ad ampio respiro volto a creare un percorso accessibile tra la Casa della comunità di corso Giovecca e la delizia dei Bagni Ducali di viale Alfonso d’Este, dove saranno realizzate attività culturali, motorie, teatrali e musicali. Una progettualità ampia, coinvolgente e mai realizzata nell’ambito delle politiche sociosanitarie della città, frutto di un’iniziativa di co-progettazione promossa dall’assessorato alle Politiche Sociosanitarie con uno stanziamento di quasi 103mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

