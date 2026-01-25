Spegnere TV e computer quando non sono in uso non riguarda solo il risparmio energetico. Dispositivi come router, console e pc rilasciano sostanze chimiche che, se presenti in ambienti chiusi, possono agire come interferenti endocrini. Spegnendoli si riduce l’esposizione a queste sostanze, contribuendo a un ambiente domestico più salubre e a una maggiore tutela della salute familiare.

Spegnere televisori, router, computer e console quando non li usiamo. Non (solo) per risparmiare sulla bolletta, neppure per il rumore. Il motivo è un altro e riguarda la nostra salute: dispositivi elettronici, divani, tende e persino giocattoli contengono ritardanti di fiamma, sostanze chimiche aggiunte per evitare incendi ma che, con il calore e l'uso continuato, si liberano nell'aria, si accumulano nella polvere domestica e possono risultare tossiche. Lo spiega Nicolás Olea, coordinatore del Gruppo Ambiente ed Endocrinologia della Società spagnola di endocrinologia in un'intervista a Europa Press. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché spegnere TV e computer quando non li usiamo: non è questione di risparmio

