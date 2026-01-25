Perché per En-Nesyri alla Juve non è ancora fatta anche il Fenerbahce ha accettato l'offerta bianconera

La trattativa per l’arrivo di En-Nesyri alla Juventus è ancora in fase di definizione. Nonostante l’accordo tra i club e l’interesse del Fenerbahçe, il trasferimento non si è ancora concretizzato. La volontà del giocatore e le trattative con il Siviglia, proprietario del cartellino, continuano a influenzare il processo. La situazione rimane in evoluzione, con ulteriori sviluppi possibili nelle prossime settimane.

La Juventus ha l'accordo col Fenerbahce per En-Nesyri, ma l'affare è ancora in stallo: il giocatore prende tempo tra formula del prestito e pressing del Siviglia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché per Cancelo all’Inter non è ancora fatta anche se l’Al Hilal ha accettato l’offerta nerazzurraNonostante l'Al Hilal abbia accettato l'offerta dell'Inter per Joao Cancelo, la conclusione dell'affare non è ancora certa.

Calciomercato Napoli, Lucca aspetta l?offerta dopo la Champions. En-Nesyri proposto anche alla JuveNel calciomercato del Napoli, Lucca attende ancora un’offerta concreta dopo la partecipazione alla Champions League.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La Juventus accelera per En-Nesyri: c'è l'intesa col Fenerbahce; En-Nesyri, la Juve a Istanbul: Ottolini tratta col Fenerbahce per il centravanti; Il Napoli ha chiesto En-Nesyri al Fenerbahçe: perché vuole un altro attaccante e cosa succede con Lucca e Ferguson; Calciomercato, En-Nesyri: chi è e come gioca l'obiettivo di Napoli e Juve.

Ravezzani su En Nesyri: Perché il Fenerbahce lo lascia andare a condizioni tanto favorevoli? Siamo di nuovo davanti a un’operazione di medio-piccolo cabotaggio?Su X Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha esposto qualche dubbio sulla trattativa En Nesyri-Juventus: Impossibile prevedere come andrà En Nesyri nella Juve. Ma una domanda ... tuttojuve.com

En-Nesyri alla Juventus: perché sì e perché no, pro e contro dell’affareEn-Nesyri può rappresentare il colpo che non ti aspetti. Ma perché è giusto e perché sbagliato per la Juventus? juvelive.it

Perchè En-Nesyri-Juventus non si può ancora dire chiusa En-Nesyri-Juventus non è ancora chiusa: la Juve attende il sì del giocatore e del suo entourage. Fiducia alta, ma nessuna fretta: non giocherebbe contro Napoli e Monaco. La trattativa tra Juventus e Y - facebook.com facebook

En-Nesyri- #Juve, accordo totale: cifre e dettagli. Perché non è un acquisto da panico o da reso x.com