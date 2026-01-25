Recentemente, la città di Minneapolis è stata al centro dell’attenzione per eventi tragici legati all’intervento delle forze dell’ordine, culminati nell’omicidio di Alex Pretti, ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco. In un video dell’accaduto, si ascolta la canzone di Cesare Cremonini, un dato che ha suscitato curiosità poiché non si tratta di un montaggio. Questo dettaglio ha acceso discussioni sulla natura e l’origine delle immagini.

Negli ultimi giorni, la città statunitense di Minneapolis è al centro delle cronache per i gravi fatti legati all’intervento sul territorio degli agenti del dipartimento immigrazione (l’ormai famigerato ICE ); ultimo tassello in questa escalation di brutalità, l’omicidio di Alex Pretti, cittadino americano abbattuto da diversi colpi d’arma da fuoco all’incrocio tra la 26esima e Nicollet. A testimoniare il grave fatto di sangue, diversi contributi video postati sui social, che oltre a documentare incontrovertibilmente l’accaduto, offrono allo spettatore un dettaglio surreale. Uno dei video più condivisi dell’accaduto, infatti, presenta in sottofondo, una nota canzone di Cesare Cremonini che si intitola Nessuno vuole essere Robin. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Perché nel video dell’omicidio di Alex Pretti negli?USA si sente la canzone di Cesare Cremonini (non è un montaggio)

Cosa mostrano i video dell’omicidio di Alex Jeffrey Pretti a MinneapolisI video dell’omicidio di Alex Jeffrey Pretti a Minneapolis forniscono elementi che contraddicono la versione ufficiale del governo di Trump, secondo cui gli agenti federali avrebbero aperto il fuoco in autodifesa.

Leggi anche: Cesare Cremonini fa una sorpresa Fiorello: la sua nuova canzone è ispirata a"La Pennicanza"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Michelangelo Dell'Edera a SuperTennis: Ecco perché il sistema Italia fa scuola nel mondo - VIDEO; Perché l'Isola dell'amore è irraggiungibile: video; Capello: 'Atalanta disunita, nel 2° tempo sembrava un'altra squadra'. Video; Video con minore pubblicato da un influencer sui social per sponsorizzare la scuola, ma manca il consenso dei genitori. Sanzione di 2000 euro dal Garante privacy.

Referendum sulla giustizia, il video di Barbero limitato da Meta: cosa è successo e perchéMeta ha drasticamente ridotto la visibilità di un video di Alessandro Barbero sul referendum della riforma della giustizia, etichettandolo come informazione ... fanpage.it

Un nuovo studio e molte conferme. Perché nell’era dell’AI la prova visiva non funziona piùImmagini e video sempre più realistici, spesso indistinguibili dal vero, invadono social e media tradizionali: non è l’era delle fake news, ma quella della sfiducia totale nell’evidenza visiva, con ef ... ilgiornale.it

Omicidio Russo: dopo la condanna in primo grado, Ventura presenta appello, ecco perché - facebook.com facebook

Perchè l'omicidio Mattarella è legato a doppio filo con la Strage alla stazione di Bologna x.com