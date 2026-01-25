Perché l’Asean conta nella proiezione indio-pacifica italiana

L’ASEAN riveste un ruolo chiave nella proiezione italiana nell’area Indo-Pacifico, in un contesto di crescente competizione tra Stati Uniti e Cina. I Paesi del Sud-Est asiatico cercano di sfruttare questa dinamica per mantenere il proprio ruolo nelle catene di valore globali. Per l’Italia, comprendere l’importanza strategica dell’ASEAN significa rafforzare le relazioni economiche e diplomatiche in una regione di crescente rilevanza internazionale.

Con l’intensificarsi della competizione strategica tra Stati Uniti e Cina, che sta ridisegnando le catene del valore globali, i Paesi del Sud-Est asiatico stanno provando a trasformare la rivalità tra le due potenze in un vantaggio, cercando di rimanere integrati nelle principali filiere produttive mondiali. È anche per questo che, mentre l’Italia torna a parlare di Indo-Pacifico – e la recente visita di Giorgia Meloni in Giappone e Corea del Sud ha riacceso l’attenzione sul profilo asiatico di Roma – diventa necessario guardare oltre la “testa tecnologica” delle supply chain regionali. Perché se Seoul e Tokyo rappresentano il vertice dell’innovazione industriale, Vietnam, Malesia e Indonesia sono il livello in cui la diversificazione si materializza: produzione, logistica, risorse e rotte marittime. 🔗 Leggi su Formiche.net

