Perché ci stupiamo quando i nepo baby si ribellano

I figli delle celebrità e delle famiglie influenti spesso si trovano al centro dell’attenzione per il loro comportamento. Ma perché ci sorprende quando si ribellano? Dal caso Beckham alle recenti contestazioni dei “nepo baby”, si dimostra che il privilegio non elimina le tensioni e i conflitti. Quando un giovane appartenente a una famiglia di successo si esprime, spesso si mette in discussione l’immagine di perfezione e si mette in discussione il mito stesso.

Nel caso dei Beckham, lo shock non nasce tanto dalle accuse di Brooklyn quanto dalla frattura che producono. Perché i Beckham non sono solo una famiglia: sono un’architettura perfetta, un marchio che da trent’anni vende armonia, disciplina, successo ereditabile. Il punto non è stabilire chi abbia ragione o torto, ma prendere atto che qualcuno nato dentro una dinastia ha deciso di dire che quella perfezione era anche una gabbia. Nel nostro immaginario, invece, il nepo baby dovrebbe essere semplicemente grato. Silenzioso. Elegante nel suo vantaggio. La sua traiettoria - scuola giusta, ambienti protetti, reti già tracciate, scorciatoie - viene letta come destino naturale, quasi inevitabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Blue Ivy Carter, dentro la vita della più famosa nepo baby al mondoBlue Ivy Carter, nata a New York il 7 gennaio 2012, è nota come la figlia di celebrità e influencer.

