Per una risonanza 81 giorni poi il figlio scrive alle autorità e magicamente il Cup chiama | Presa in giro

Dopo 81 giorni di attesa per una risonanza, un familiare scrive alle autorità e, sorprendentemente, il Cup risponde con un “Presa in giro”. La vicenda, accaduta ad Ancona, coinvolge una donna anziana jesina, invalida e bisognosa di cure continue, evidenziando le difficoltà del sistema sanitario e la determinazione dei familiari nel cercare assistenza.

Ancona, 25 gennaio 2026 – È una storia di frustrazione, ma anche di caparbietà, quella che vede protagonista un'anziana signora jesina, invalida e bisognosa di cure costanti. La sua vicenda rappresenta lo specchio di una sanità territoriale che troppo spesso sembra dimenticare la fragilità, costringendo i familiari a trasformarsi in veri e propri "combattenti" per veder garantito un diritto elementare. Tutto ha inizio con la necessità di una risonanza magnetica, esame fondamentale per il quadro clinico della donna.

