Per mantenere e proiettare nel futuro un’arte preziosa che rischia di scomparire a Burano è partito da pochi mesi un corso professionalizzante per merlettaie 3.0

A Burano, è stato avviato da pochi mesi un corso professionalizzante dedicato alle merlettaie 3.0, volto a preservare e valorizzare un’arte preziosa a rischio di scomparire. Emma Vidal, decana delle merlettaie di Burano, ha rappresentato per oltre un secolo la testimonianza di questa tradizione. Il progetto intende tramandare il patrimonio artigianale, promuovendo competenze moderne e sostenibili per il futuro della lavorazione del merletto.

M inuta, vivaci occhi castani, chignon perfetto. Emma Vidal, classe 1916, scomparsa nel 2019 all’età di 103 anni, è stata la signora del merletto di Burano, la decana delle merlettaie che hanno mantenuto viva questa forma d’arte. «Il merletto richiede pazienza, silenzio, dedizione. E qualità personali» raccontava in un’intervista. «Ha lo stesso valore dell’arte di Michelangelo». Occhi, cervello, cuore e mani collaborano per realizzare una magia, tutta femminile. L’età delle merlettaie ancora attive oggi avanza, ma all’orizzonte si profila una speranza. A tenerla viva sono manifestazioni come la Biennale del Merletto e una nuova leva di ragazze. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per mantenere e proiettare nel futuro un’arte preziosa che rischia di scomparire, a Burano è partito da pochi mesi un corso professionalizzante per merlettaie 3.0 Leggi anche: Il parco che a Monza rischia di scomparire "mangiato" da oltre 180 box e tre torri Leggi anche: Firenze, furto di giorno in galleria d’arte: portata via preziosa scultura nella centralissima via del Corso Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Promuovi l'energia rinnovabile e lo studio delle STEM tramite attività e giochi interattivi gratuiti con la piattaforma In classe con Bioenerys. Per docenti delle scuole primarie; VIDEO | Mattarella in visita alla Fincantieri: Grazie al lavoro degli operai prestigio per l'Italia; Viture svela The Beast: gli XR smart glasses più avanzati al CES 2026 - Radio Globo; Borgaro: lo sport, da strumento di propaganda per l’esalazione della razza a mezzo di inclusione. C'è un meccanismo di difesa umano che si chiama proiezione. Se io mi sento inadeguato do la colpa del mio sentire a chi penso mi faccia sentire così. Proiettare la propria responsabilità sull'altro è sempre la via più facile. Lo fanno i genitori sui docenti. I doce - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.