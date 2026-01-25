Per chi apprezza le commedie che, attraverso elementi grotteschi, offrono spunti di riflessione sulle piccole storture della società, NIMAL rappresenta una black comedy diretta da Víctor García León e Alberto Del Toro. Con un cast di attori come Luis Zahera e Lucía Caraballo, il film invita a osservare con sguardo critico e sobrio le contraddizioni quotidiane, senza ricorrere a sensazionalismi, ma con un approccio intelligente e riflessivo.

A NIMAL Genere: black comedy Regia: Víctor García León e Alberto Del Toro. Con Luis Zahera, LucÍa Caraballo, Nuno Gallego, Carmen Ruiz, Fer Fraga, Raquel Nogueira, DarÍo Loureiro. Su Netflix L'antico conflitto tra città e campagna, tra modernità e tradizione, ma anche tra la purezza di un mestiere che somiglia a una missione e la sua declinazione commerciale, spietata e superficiale. Animal è una serie spagnola che, per stile provocatorio e brillantezza dei dialoghi, non ha molto da invidiare ad altri capisaldi del genere della black comedy, dove cioè ironia e sarcasmo si mostrano con una punta di amaro.

© Iodonna.it - Per chi ama le commedie che dietro il grottesco aiutano a riflettere sulle piccole storture del nostro mondo

