Pecunia non olet l’acqua sì | il bidet alla conquista degli usa

A New York, tra le questioni urbane più discusse in questo periodo non troviamo problemi di traffico o sicurezza, ma un elemento spesso sottovalutato in America: il bidet. Questa discussione riflette un interesse crescente verso soluzioni di igiene e comfort, che in Europa sono ormai parte della quotidianità. L’adozione di questo dispositivo rappresenta un esempio di come le abitudini globali possano evolversi, influenzando anche le città più tradizionali.

A volte la politica urbana prende strade impreviste, in questo caso in fondo a destr a. A New York, in questi mesi una delle discussioni più commentate non riguarda il traffico, l’emergenza abitativa o la sicurezza, ma un oggetto che in gran parte d’Europa è considerato ordinaria amministrazione domestica: il bidet. Il protagonista di questa porcellanea rivoluzione è Zohran Mamdani, nuovo sindaco della città dal 1° gennaio 2026, che nei primi giorni del suo mandato ha raccontato pubblicamente la propria convinzione: una volta provato il bidet, è difficile tornare indietro. Non è una frase “programmatica” in senso stretto, ma ha funzionato come tale: abbastanza per finire nel tritacarne del commento pubblico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

