Pecunia non olet l’acqua sì | il bidet alla conquista degli usa

Da it.insideover.com 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A New York, tra le questioni urbane più discusse in questo periodo non troviamo problemi di traffico o sicurezza, ma un elemento spesso sottovalutato in America: il bidet. Questa discussione riflette un interesse crescente verso soluzioni di igiene e comfort, che in Europa sono ormai parte della quotidianità. L’adozione di questo dispositivo rappresenta un esempio di come le abitudini globali possano evolversi, influenzando anche le città più tradizionali.

A volte la politica urbana prende strade impreviste, in questo caso in fondo a destr a. A New York, in questi mesi una delle discussioni più commentate non riguarda il traffico, l’emergenza abitativa o la sicurezza, ma un oggetto che in gran parte d’Europa è considerato ordinaria amministrazione domestica: il bidet. Il protagonista di questa porcellanea rivoluzione è Zohran Mamdani, nuovo sindaco della città dal 1° gennaio 2026, che nei primi giorni del suo mandato ha raccontato pubblicamente la propria convinzione: una volta provato il bidet, è difficile tornare indietro. Non è una frase “programmatica” in senso stretto, ma ha funzionato come tale: abbastanza per finire nel tritacarne del commento pubblico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

pecunia non olet l8217acqua s236 il bidet alla conquista degli usa

© It.insideover.com - Pecunia non olet, l’acqua sì: il bidet alla conquista degli usa

Leggi anche: Sì della Camera Usa alla divulgazione degli Epstein Files

Gli Usa alla conquista della Groenlandia, «non cambiano idea»Gli Stati Uniti e i rappresentanti del governo danese e groenlandese si sono incontrati per discutere delle recenti tensioni riguardanti la Groenlandia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: La giunta ecocida non si ferma davanti a nulla: parte delle mura verrà rimossa e vanno giù i pini di Piazzale Donatello. Nulla di fatto sui canottieri. La Firenze sui giornali di giovedì 22 gennaio; La Juve B, l’Inter B, il Milan B, l’Atalanta B e una pseudo riforma; IL GIUDIZIO DI PARIDE: LE NOTIZIE DEL 21 GENNAIO 2026; Zerocalcare disprezza il governo ma non i 3 milioni del tax credit ricevuti | vero comunista col Rolex.

Ischia, pecunia non olet: così l’abusivismo è divenuto pratica popolareNapoli, 22 set. (Adnkronos) - La scuola riguarda tutti, chi segue un percorso di rilancio, di recupero come voi, costruendo già qui dentro il prorio futuro, perché c'è una cosa a cui penso sempre: ... ilfattoquotidiano.it

I Nobel per l’Economia (pecunia non olet)Pecunia non olet, il denaro non puzza: è una locuzione attribuita all’imperatore Vespasiano, il quale, contestato dal figlio Tito per aver posto, nel 69, una lucrosa tassa sui servizi igienici ... lagazzettadelmezzogiorno.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.