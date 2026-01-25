pd giustizialista con il suo sindaco

Il partito Democratico di Cervia ha deciso di allontanare il sindaco Mattia Missiroli, coinvolto in un procedimento giudiziario per maltrattamenti e lesioni alla moglie. Nonostante le richieste di arresto e le indagini in corso, il primo cittadino rimane in carica, mentre il Pd prende le distanze. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, evidenzia le tensioni tra responsabilità politica e aspetti giudiziari nel contesto locale.

Il sindaco dem di Cervia non molla? Lo molla il Pd. Finisce con un doppio colpo di scena la vicenda che vede al centro il primo cittadino della città romagnola Mattia Missiroli, indagato dalla fine di dicembre per maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie, dalla quale è in corso di separazione, con tanto di richiesta d’arresto della procura che, per due volte, è stata rigettata, a dicembre dal gip di Ravenna e lo scorso 16 gennaio dal tribunale della libertà di Bologna che ha respinto il ricorso del pm. Proprio quest’ultimo episodio ha fatto cambiare idea a Missiroli, che alla vigilia di Natale aveva annunciato le dimissioni, poi formalizzate il 5 gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

