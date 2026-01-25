Una donna a Pavia ha vissuto un episodio di molestia sul treno, ma grazie all’app YouPol ha potuto segnalare rapidamente la situazione. La sua segnalazione ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente, con l’intervento della Polfer di Voghera che ha garantito la sua sicurezza. Un esempio di come gli strumenti digitali possano supportare le vittime in momenti di emergenza.

È stata importunata da un uomo che si è avvicinato a lei con gesti sessualmente espliciti sul treno Intercity partito da Milano e diretto a Livorno. La giovane, a quel punto, ha utilizzato l'app YouPol della polizia di Stato, che è attiva anche sui tragitti ferroviari e in grado di geolocalizzare le richieste di aiuto. Dopo la segnalazione, giunta alla centrale operativa della Polfer di Milano, sono entrati in azione gli agenti della polizia ferroviaria di Voghera (Pavia), che hanno individuato il responsabile e l'hanno fatto scendere subito dal treno., Grazie alla segnalazione e all'intervento della polizia ferroviaria di Voghera la donna ha potuto proseguire il suo viaggio in tranquillità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pavia, donna molestata sul treno si salva usando l'app della polizia

