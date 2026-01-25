Paura in centro a Roma | incendi in due chiese su via del Corso evacuati i fedeli video

Domenica a via del Corso a Roma si sono verificati due incendi in due chiese storiche, distanti circa 500 metri. L’intervento dei vigili del fuoco ha portato all’evacuazione dei fedeli e alla gestione dell’emergenza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra residenti e visitatori, mentre le autorità sono al lavoro per chiarire le cause degli incendi e garantire la sicurezza della zona.

Domenica di paura a via del Corso a Roma, in una delle vie più frequentate dello shopping e del turismo, con due incendi a distanza di cinquecento metri e di pochi minuti, l’uno dall’altro, che hanno riguardato due chiese storiche della Capitale. Il primo rogo poco prima delle 11, nella chiesa di San Giacomo in via del Corso, l’altro intorno alle 11,30 davanti alla chiesa di San Lorenzo in Lucina. Incendi nelle chiese di San Carlo al Corso e San Lorenzo in Lucina. Il primo rogo, il più eclatante, è divampato poco prima della messa domenicale all’interno della chiesa di San Giacomo in via del Corso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Paura in centro a Roma: incendi in due chiese su via del Corso, evacuati i fedeli (video) Nigeria, assalto a due chiese nel nord: rapiti oltre 160 fedeli cristianiNel nord della Nigeria, un attacco armato ha portato al rapimento di oltre 160 fedeli cristiani durante l’assalto a due chiese. Leggi anche: Salerno, malore per una giovane in centro: paura su Corso Vittorio Emanuele Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Paura nel centro abitato: auto a fuoco, fumo, danni e disagi; Paura nel centro abitato: auto a fuoco, fumo, danni e disagi; Paura a Sassari, auto prende fuoco in pieno centro; Accoltellato in centro a San Benedetto, 27enne in gravi condizioni: un altro uomo ferito vicino la stazione. Paura in centro a Roma, chiesa evacuata per un incendio durante la messa: a fuoco il presepePaura in una chiesa in centro a Roma dove i vigili del fuoco hanno evacuato i fedeli che si trovavano alla messa della domenica ... fanpage.it Due incendi in meno di un'ora, paura nelle chiese del centro. A San Giacomo evacuati i fedeliAttimi di paura e apprensione, domenica mattina, tra i tanti turisti e romani che avevano scelto l'area del Tridente per una passeggiata domenicale. msn.com Vittoria, esplode la rissa nel cuore della movida: paura nel centro storico Rissa in un pub del centro storico di Vittoria ieri sera, poco prima della mezzanotte. A venire alle mani sarebbero stati dei giovani albanesi e tunisini. Sul luogo della rissa sono intervenuti - facebook.com facebook Paura in centro a Firenze: incendio in un palazzo di quattro piani x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.