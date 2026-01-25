Pasquale ' Paky' Brunetti da Amici a La Preside | Recitare mi ha insegnato a piangere Michele mi ha cambiato

Pasquale Brunetti, per molti semplicemente Paky, ha vent’anni e una storia che somiglia a un percorso di scoperta, non tanto del successo, quanto di sé. Della parte più profonda, più difficile da riconoscere, più facile da nascondere. Cresciuto a Napoli, tra l’affetto di un padre presente e la mancanza silenziosa di una madre scomparsa troppo presto, ha conosciuto fin da ragazzo il significato della disciplina. Prima a scuola, poi nella danza. La danza non è stata solo un talento da coltivare, ma un rifugio, una strada precisa, faticosa, quotidiana. L’ha portato ad Amici, ai teatri, ai musical. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Argomenti discussi: Pasquale Brunetti: Dopo Amici non sono uscito di casa per due settimane per paura di essere riconosciuto. Ne La Preside interpreto un ragazzo cresciuto nella periferia come me; Amici 25, Paky: Aver convinto la maestra Celentano è la soddisfazione più grande che mi porto dietro; Paky: Un anno fa dissi che volevo recitare con Luisa Ranieri: due mesi dopo è arrivato il provino per La Preside; Paky, provino per La Preside: in due mesi il sogno di recitare con Luisa Ranieri si avvera.

