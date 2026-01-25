Pasquale Carlomagno e Maria Messineo chi sono i genitori dell’assassino di Federica Torzullo morti impiccati in casa

Pasquale Carlomagno e Maria Messineo sono i genitori dell’assassino di Federica Torzullo, deceduti entrambi per impiccagione in casa. La loro morte si inserisce in un contesto di tragedie che ha profondamente colpito la comunità di Anguillara Sabazia, aggiungendosi a una serie di eventi dolorosi che sembrano avvolgere il paese in un’atmosfera di tristezza e riflessione.

ANGUILLARA SABAZIA (Roma) – Una tragedia che si aggiunge a un’altra. Una catena di morti che fa calare una cappa nera come la pece su Anguillara Sabazia. Nelle pieghe di via Tevere, periferia del paese che si affaccia sul lago di Bracciano, si consuma un epilogo fatale che dilata l’orrore di una tragedia già insostenibile. Pasquale Carlomagno e Maria Messineo, genitori di Claudio – l’imprenditore di 45 anni arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, 41 anni, funzionaria delle Poste – sono stati rinvenuti impiccati nel garage della loro villetta. Uno accanto all’altra. I carabinieri, allertati da una zia allarmata dal loro prolungato silenzio, forzano nel pomeriggio di ieri l’ingresso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

