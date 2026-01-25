paroxetina e perdita di peso arriva il divieto ufficiale del ministero

A partire dal 17 gennaio 2026, il Ministero della Salute ha introdotto un divieto ufficiale sulla prescrizione e distribuzione della paroxetina, un farmaco comunemente utilizzato per il trattamento di disturbi depressivi e d’ansia. La decisione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, segna un cambiamento importante nella regolamentazione, influenzando medici, farmacisti e pazienti coinvolti nel trattamento con questo medicinale.

Dal 17 gennaio 2026 cambia tutto. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto del Ministero della Salute, entra in vigore il divieto assoluto per i medici di prescrivere e per i farmacisti di preparare miscele galeniche dimagranti contenenti paroxetina. Per anni, alcuni medici e farmacisti avevano inserito farmaci come la paroxetina in cocktail galenici su misura, preparati in farmacia e presentati ai pazienti come soluzioni personalizzate per dimagrire. L’idea di fondo era che l’azione sugli equilibri neurochimici potesse favorire il controllo dell’appetito o del comportamento alimentare. 🔗 Leggi su Cibosia.it

