Parola arte e musica per il Giorno della Memoria con gli studenti del Marzolla-Leo-Simone-Durano

Il Liceo Marzolla–Leo–Simone–Durano di Brindisi prenderà parte alla cerimonia della Prefettura in occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio 2026. L’evento coinvolgerà gli studenti attraverso attività che uniscono parola, arte e musica, con l’obiettivo di riflettere sulla memoria storica e sui valori di rispetto e convivenza civile. Un momento di confronto e sensibilizzazione per tutta la comunità scolastica.

BRINDISI - Il Liceo Marzolla–Leo–Simone–Durano parteciperà alla manifestazione organizzata dalla Prefettura di Brindisi in occasione del Giorno della Memoria, in programma martedì 27 gennaio 2026.La presenza dell'Istituto rappresenta un momento significativo di riflessione e partecipazione attiva.

