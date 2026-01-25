Durante la partita contro l’Atalanta, Valenti ha subito un infortunio muscolare nel finale. La prima diagnosi, ancora provvisoria, indica una possibile lesione, ma saranno necessari ulteriori esami per confermare l’entità del problema. La società attende aggiornamenti ufficiali per valutare i tempi di recupero e le eventuali implicazioni sulla rosa.

Calciomercato Cremonese, colpo a sorpresa in attacco: dal Parma arriva Djuric! Cifre e dettagli Massara annuncia: «Tsimikas? C’è un dialogo col Liverpool, su Carrasco e gli altri nomi per il mercato vi rispondo così» Calciomercato Verona, sprint per la difesa: obiettivo Uduokhai! C’è distanza col Besiktas: ecco perché Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui.» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Conte amaro dopo Juve Napoli: «Il secondo gol è stato una mazzata, siamo in super emergenza infortuni! Oggi per la prima volta in carriera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Parma, ansia per Valenti: infortunio muscolare nel finale contro l’Atalanta! Ecco la prima diagnosi

Leggi anche: Parma, Valenti: “Ecco che dovremo fare stasera contro il Milan. C’è sempre fiducia”

Leggi anche: Infortunio Wälti, ansia Juventus Women: problema muscolare per la centrocampista bianconera, cosa filtra in vista del Lione

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Parma, ansia per Valenti: infortunio muscolare nel finale contro l’Atalanta! Prossimamente gli esami, ma intanto ecco la prima diagnosiParma, ansia per Valenti: infortunio muscolare nel finale contro l’Atalanta! Prossimamente gli esami, ma intanto ecco la prima diagnosi Tegola in casa Parma al termine dell’ultima sfida di campionato. calcionews24.com

Il Panathinaikos guarda a Parma per rinforzare la difesa: c'è interesse per Lautaro ValentiIl calciomercato entra nel vivo e, con esso, aumenta il numero di nomi accostati a possibili trasferimenti. Tra questi spunta quello di Lautaro Valenti, difensore argentino in forza al Parma. Secondo ... tuttomercatoweb.com

Ore di ansia per David Neres e per il Calcio Napoli. Il brasiliano si è fermato dopo la mezz’ora giocata contro il Parma (subentrò e venne sostituito nel secondo tempo) e poi non è più rientrato. Da quel che emerge, il brasiliano avrebbe una lesione alla caviglia - facebook.com facebook

Ore di ansia per David #Neres. Il brasiliano si è fermato dopo la mezz’ora giocata contro il #Parma. Da quel che emerge, il brasiliano avrebbe una lesione al tendine d’achille e sarebbe in attesa di un consulto specialistico per stabilire il da farsi. Il Napolista x.com