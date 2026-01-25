Parco Urbano dei Colli Tifatini la discussione approda in Parlamento

Il Parlamento ha discusso l’istituzione del Parco Urbano dei Colli Tifatini, segnando un passo importante per la tutela e la valorizzazione del territorio. Vincenzo Tarabuso, promotore dell’iniziativa, ha comunicato l’approvazione dell’ordine del giorno collegato alla proposta di legge sui Cammini d’Italia, un’intesa che potrebbe favorire lo sviluppo sostenibile e la conservazione delle aree naturali coinvolte.

Importante passo in avanti verso la costituzione del Parco Urbano dei Colli Tifatini. Ad annunciarlo è Vincenzo Tarabuso, promotore del Comitato promotore del Parco Urbano dei Colli Tifatini: “L’approvazione dell’Ordine del giorno collegato alla proposta di legge sui Cammini d’Italia, presentato.🔗 Leggi su Casertanews.it Parco dei Colli Tifatini: arriva l'appoggio del consigliere regionaleIl Parco dei Colli Tifatini, un'area naturale di grande valore ambientale, riceve il supporto del consigliere regionale Raffaele Aveta. Aveta: “Sostegno al Parco dei Colli Tifatini per la difesa del territorio e lo sviluppo sostenibile”Aveta sostiene il Parco dei Colli Tifatini, un’area di grande valore naturalistico e paesaggistico. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Dalla scorciatoia al parco urbano: il nuovo futuro di Via del Mandrione; Piano del verde a Colli al Metauro. Sono 20 gli alberi da abbattere. Parco urbano dei Monti Tifatini, c'è il rilancio del progetto: ecco i partecipantiL'iniziativa affonda le sue radici nel 2017, quando il Comune di Caserta – in qualità di ente promotore e capofila – avviò le prime interlocuzioni con i Comuni di Capua, Casapulla, Casagiove, Castel M ... casertanews.it CASERTA - Aveta: Sostegno al Parco dei Colli Tifatini per la difesa del territorio e lo sviluppo sostenibile16:39:09 «Il Parco dei Colli Tifatini può rappresentare un’opportunità per la tutela ambientale e per lo sviluppo economico di tutta l’area interessata». Così il consigliere regionale Raffaele Aveta c ... casertafocus.net Parco Urbano Belpasso (@Verdebasic0) - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.