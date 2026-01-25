A Rovigo si è costituito un comitato per tutelare i beni storici dall’occupazione irregolare di parcheggi nell’antica corte. La presenza di veicoli posteggiati in modo selvaggio, spesso davanti alle vetrine o vicino ai ristoranti, rappresenta una preoccupazione per il patrimonio e la vivibilità del centro. L'iniziativa mira a sensibilizzare la comunità e promuovere un utilizzo più responsabile degli spazi pubblici.

Rovigo, 25 gennaio 2026 – Auto parcheggiate a qualsiasi ora del giorno, alcune davanti alle vetrine dei negozi, a pochi metri dai tavolini del ristorante. E’ il destino della corte Cappa d’oro, famosa nell’800 perché lì c’era una locanda, luogo di ritrovo dei cittadini, sapori e tradizioni. Per denunciare lo stato in cui si trova questo luogo storico, per dire no al fenomeno del parcheggio selvaggio in un’antica corte tutelata dalle belle arti l’ultima rimasta a Rovigo è nato un comitato. E’ stato fondato dall’avvocato Marco Suttini, per anni giudice di pace, da Mario Bovenzi, vicecapo de Il Resto del Carlino di Ferrara, e Mario Andriotto, storico, fondatore della pagina facebook ‘Rovigo de na volta’, luogo sul web dove ritrovare storie, foto in bianco e nero, tradizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio selvaggio nell’antica corte, nasce comitato per tutelare i beni storici. ‘Un brindisi con i maranza della sosta’

