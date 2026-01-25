Parata di ’big’ all’Università per Stranieri

L’Università per Stranieri di Siena ospita una partecipata iniziativa promossa dalla Cgil locale, dedicata alla difesa della Costituzione, della giustizia e della democrazia. L’appuntamento, previsto per mercoledì alle 9, fa parte della campagna referendaria per il voto contrario al prossimo referendum costituzionale. Un momento di confronto e informazione aperto al pubblico, volto a promuovere una riflessione consapevole sui temi fondamentali della nostra Carta.

Difendere la Costituzione, la giustizia e la democrazia: è questo l’obiettivo dell’iniziativa pubblica promossa dalla Cgil di Siena nell’ambito della campagna referendaria per il ’no’ al referendum costituzionale, in programma mercoledì alle 9.30 presso l’Aula Magna dell’Università per Stranieri di Siena (Piazza Carlo Rosselli 2728). L’incontro si aprirà con l’introduzione di Alice D’Ercole, segretaria generale Cgil Siena. Seguiranno i saluti istituzionali di Agnese Carletti, presidente della Provincia di Siena, e di Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena. Il cuore della mattinata sarà una tavola rotonda, coordinata dalla giornalista Giulia Maestrini, alla quale parteciperanno: Rosy Bindi, promotrice del Comitato ’Società civile per il no’ al referendum costituzionale, già ministra della Salute, ex presidente della Commissione parlamentare antimafia ed ex vicepresidente della Camera dei Deputati; Pietro Dinoi, referente del Comitato Avvocati per il ’no’; Roberta Santoni Rugiu, consigliera della Corte d’Appello di Firenze, sezione lavoro, e membro del Comitato Giusto dire no; Serena Sorrentino, Cgil Nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

