Pallanuoto il Pescara continua a vincere | Delta battuta 13-9 e allungo in classifica

Il Pescara Nuoto e Pallanuoto prosegue la sua serie positiva, conquistando la sesta vittoria consecutiva. Nella partita disputata a Le Naiadi, la squadra ha superato la Pol. Delta con il punteggio di 13-9, rafforzando la propria posizione in classifica. Un risultato che testimonia la continuità e l'impegno del team in questa stagione.

Sesta vittoria consecutiva per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che a Le Naiadi ha sconfitto 13-9 la Pol. Delta nello scontro tra prima e terza forza del girone 3 del campionato di Serie B. Una partita interpretata nel migliore dei modi dai ragazzi di mister Franco Di Fulvio (assente e sostituito.

