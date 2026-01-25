Pallanuoto A2 maschile disco rosso per la Evomet Vela Ancona a Recco contro il Camogli
La Pallanuoto A2 maschile aggiorna la sua classifica con la sconfitta della Evomet Vela Ancona a Recco contro il Camogli. La squadra anconetana ha dimostrato carattere fino all’ultimo, rientrando in partita fino a pochi minuti dalla conclusione. Un risultato che, pur negativo, evidenzia il miglioramento e la determinazione dei biancoverdi in una stagione complessa.
ANCONA – Cade ancora la Evomet Vela Ancona, ma stavolta assolutamente a testa alta, dopo essere rimasta in corsa fino a due minuti dalla fine. Peccato, perché gli anconetani di coach Pieroni avevano cominciato bene la partita, per poi andare sotto nel secondo tempo, sempre a inseguire, sempre a.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Pallanuoto A2 maschile: disco rosso per la Evomet Vela Ancona contro la capolista ChiavariLa squadra Evomet Vela Ancona ha affrontato un match difficile contro la capolista Chiavari, subendo la seconda sconfitta consecutiva in trasferta.
Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato a Camogli per la nona di campionatoLa Evomet Vela Ancona partecipa alla nona giornata del campionato di pallanuoto A2 maschile, affrontando sabato pomeriggio alle 15 la trasferta a Camogli.
Argomenti discussi: Pallanuoto A2 maschile, ritorno in vasca per la Evomet Vela Ancona che sabato riceve la visita del Sori; Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato a Camogli per la nona di campionato.
Pallanuoto A2 maschile, Evomet Vela Ancona sabato a Camogli per la nona di campionatoI padroni di casa al quinto posto in classifica con 15 punti, più del doppio di quelli degli anconetani che però hanno l’obbligo di provarci per riscattare la sconfitta lo scorso turno al Passetto con ... anconatoday.it
A2 M. Programma e arbitri della nona giornataIl campionato di serie A2 maschile torna in vasca sabato 24 gennaio per la nona giornata con tutte le gare in programma nell’arco del pomeriggio. Nel girone Nord la Chiavari Nuoto, capolista con 22 pu ... federnuoto.it
Sport Web Sicilia. . Nuoto Catania - Anzio Pallanuoto | Serie A2 Maschile 2025/2026 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.