PALINSESTI 1-7 FEBBRAIO 2026 | LE OLIMPIADI INVERNALI CUORI IL MILIONARIO AD OLTRANZA

Dal 1 al 7 febbraio 2026, i palinsesti televisivi offrono una varietà di programmi, tra eventi sportivi, fiction, talk show e film. La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina sarà un momento centrale, accompagnato da approfondimenti e intrattenimento su diverse emittenti italiane. La settimana propone anche nuove stagioni, prime visioni e repliche, garantendo un’offerta completa e varia per gli spettatori.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dall'1 al 7 febbraio 2026. Rai1 D: Cuori 3 (16) new L: La Preside (44) 1ªTv M: L'Invisibile (12) new M: L'Invisibile (22) 1ªTv G: Don Matteo 15 (510) 1ªTv V: Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali S: The Voice Kids (56) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Zelig 30 (44) M: Io Sono Farah 1ªTv M: Una Nuova Vita (24) 1ªTv G: Striscia La Notizia (35) V: Colpa dei Sensi (23) 1ªTv S: C'è Posta per Te (59) Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Rai2 D: L: M: Boss in Incognito (44) M: Collegio (66) G: Ore 14 Sera V: Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali S: XXV Giochi Olimpici Invernali Italia 1 D: Le Iene L: Taken: La Vendetta M: Le Iene Presentano: Il Verdetto M: Inter-Torino G: Atalanta-Juventus V: Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare S: Una Notte al Museo 2 Daytime a tutto Olimpiadi Milano-Cortina Dal 0202, ore 06:45 – A-Team Rai3 D: Report L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l'ha Visto? G: Splendida Cornice V: S: La Città Ideale Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E' Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: L: M: M: G: V: S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Il Giustiziere della Notte L: 4 Hotel 1ªTv M: Bohemian Rhapsody M: The Wedding Planner: Prima o Poi Mi Sposo G: Now You See Me: I Maghi del Crimine V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Alive: I Sopravvissuti delle Ande M: Cash or Trash: La Notte dei Tesori M: Little Big Italy R G: V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Accordi & Disaccordi Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica Milano Cortina 2026: Le Olimpiadi Invernali dal 6 al 22 Febbraio sulla RAILe Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio, portando in Italia eventi sportivi di livello internazionale. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento. Argomenti discussi: Del Monte® Coppa Italia e Supercoppa, la programmazione completa; Serie A Unipol 2025/26, definita la programmazione televisiva della 19ª e della 20ª giornata; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Serie A, anticipi e posticipi fino a metà febbraio: Milan-Como, data incerta. Coppa, Inter-Toro a Monza.

