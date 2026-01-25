Palermo colletta per l’oratorio condannato per gli schiamazzi | servono 60mila euro

A Palermo, i residenti di via Filippo Parlatore hanno avviato una colletta per finanziare i lavori di messa in sicurezza dell’oratorio, condannato a causa dei frequenti schiamazzi. Dopo dieci anni di segnalazioni e controversie legali, si cerca di raccogliere 60.000 euro per interventi che possano migliorare la qualità della vita nel quartiere.

Il rumore dei bambini che giocano è divenuto una causa in tribunale. A Palermo, un oratorio storico si è trovato a fare i conti con una condanna che ha pesato non solo sui conti, ma sull’intero mondo parrocchiale cittadino. La parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, nel quartiere di via Filippo Parlatore, è stata infatti condannata a risarcire oltre 60 mila euro a un gruppo di condomini vicini, che per anni hanno denunciato i rumori provenienti dalle attività dell’oratorio. La decisione del Tribunale è arrivata al termine di una lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 2015. Il giudice ha riconosciuto un danno ai residenti, dando loro ragione sul disturbo alla quiete. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Palermo, condanna all'oratorio per i rumori: il sindaco Lagalla lancia una colletta solidale

I bambini che fanno rumore e l'oratorio condannato: Lagalla propone una colletta per sostenere il risarcimento

