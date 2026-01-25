Palazzetto Piero Besi La festa di intitolazione tra musica e campioni

Il Palazzetto Piero Besi è stato recentemente intitolato in una cerimonia che ha unito momenti di musica e testimonianze di campioni. Nonostante la pioggia abbia tentato di interrompere l’evento, la partecipazione degli invitati si è svolta all’interno della struttura, garantendo il successo della manifestazione. Un’occasione per ricordare e celebrare la figura di Piero Besi nel contesto sportivo e comunitario di Sansepolcro.

SANSEPOLCRO Ci ha provato la pioggia a sciupare la festa, senza però riuscirci. Dall'esterno, infatti, i tanti presenti si sono trasferiti all'interno della struttura e la cerimonia è potuta andare ugualmente in scena nel migliore dei modi. Da ieri pomeriggio, dunque, una targa a destra dell'ingresso principale ricorda che il palazzetto dello sport di Sansepolcro è intitolato a Pietro Besi, il campione di pugilato che ha onorato il nome della città negli anni '60, quando è salito sui ring professionistici nella categoria dei pesi massimi. Ma sotto la dicitura ufficiale c'è anche quella affettuosa: Pala Zillone, perché questo era il soprannome che lo aveva reso conosciuto e familiare.

