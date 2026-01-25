Paintedosi: non gestirono e fanno morale Il ministro dell’Interno ha annunciato che il pacchetto sicurezza sarà presentato in Consiglio dei Ministri entro la prima settimana di febbraio. Attualmente, il governo sta lavorando al testo, che mira a rafforzare le misure di sicurezza. L'attenzione rimane sulla tempestività e sulla concretezza delle proposte, senza lasciarsi coinvolgere da slogan o dichiarazioni troppo accentuate.

11.55 "Ci stiamo lavorando. Entro la prima di febbraio è in CdM". Così il ministro dell'Interno sul pacchetto sicurezza. "C'è un legame tra immigrazione e baby gang.Ma le seconde generaioni sono figli dei quei 181 mila che arrivarono 10 anni fa nella totale mancanza di considerazione di chi era al'epoca al governo e adesso ci fa la morale sulla sicurezza delle città".Bene la repressione, ma bisogna mettere in campo formule che ridiano orientamento ai giovani come il 'modello Caivano'". Sui migranti: "A gennaio metà arrivi rispetto al 2025".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Piantedosi:non gestirono e fanno morale

Leggi anche: Tre punti che fanno bene. Salgono morale e classifica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risultaNon ci sono dichiarazioni dirette del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che confermino l’impiego di agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) statunitense a Milano-Cortina 2026, ma l ... msn.com

Ice alle Olimpiadi Milano-Cortina, Piantedosi: Non ci risultaL'allerta sulla sicurezza per i Giochi di Milano-Cortina è altissima. È già stato venduto quasi un milione di biglietti su 1,5 milioni disponibili. A Milano, le scuole saranno chiuse il giorno ... tg.la7.it