Le pagelle di Roma-Milan, partita valida per la 22ª giornata di Serie A, offrono un'analisi dettagliata delle prestazioni dei protagonisti dell'incontro. Nell'occasione, si valutano i singoli contributi e l'andamento complessivo della sfida giocata all’Olimpico, fornendo un quadro obiettivo delle forze in campo e dei momenti salienti di questa importante giornata del campionato italiano.

Calciomercato Cremonese, colpo a sorpresa in attacco: dal Parma arriva Djuric! Cifre e dettagli Massara annuncia: «Tsimikas? C’è un dialogo col Liverpool, su Carrasco e gli altri nomi per il mercato vi rispondo così» Calciomercato Verona, sprint per la difesa: obiettivo Uduokhai! C’è distanza col Besiktas: ecco perché Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui.» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Roma Milan, che tegola per i giallorossi: infortunio e cambio forzato per Koné! Ecco cos’è successo Parma, ansia per Valenti: infortunio muscolare nel finale contro l’Atalanta! Ecco la prima diagnosi Dzeko, che esordio con la maglia dello Schalke 04! Subito in gol: ecco com’è andata contro il Kaiserslautern Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il futuro di quel giocatore non si discute: ecco la situazione Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Roma Milan, i voti della sfida di Serie A valida per la 22esima giornata

Pagelle Sassuolo Cremonese, i voti della sfida di Serie A valida per la 22esima giornataDi seguito, le pagelle di Sassuolo Cremonese, partita valida per la 22ª giornata di Serie A disputata al Mapei Stadium.

Pagelle Atalanta Parma, i voti della sfida di Serie A valida per la 22esima giornataEcco le pagelle di Atalanta Parma, relative alla partita della 22ª giornata di Serie A disputata allo stadio Gewiss.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Roma-Stoccarda, le pagelle giallorosse: Ghilardi perfetto. Soulé, che assist; Le pagelle di Milan-Lecce 1-0: e alla fine arriva Fullkrug (7,5). Allegri a +3 sul Napoli e a -3 dall'Inter; Torino-Roma 0-2, pagelle: Malen e Dybala sontuosi, male Ismajli; Pagelle Milan, i voti della vittoria contro il Lecce: Rabiot domina, primi sprazzi da Jashari.

Roma-Milan 1-1, le pagelle giallorosse: Dybala-Malen, solo buone intenzioni (6). Pellegrini, undici metri di gioia (7). Con Mancini non si passa (7)Roma-Milan finisce in parità all'Olimpico. Una prova da Premier della Roma alla quale però manca il gol su azione. E così dopo 36 partite è arrivato il ... leggo.it

Roma-Milan 1-1, pagelle e tabellino: Modric monumentale, ottimo ingresso di Pellegrini, deludono Soulé e LeaoIl Milan passa in vantaggio con un colpo di testa di De Winter, ma Pellegrini regala il pari dal dischetto: all’Olimpico termina 1-1 e l’Inter prova la prima mini-fuga verso lo Scudetto. Un punto che ... goal.com

Serie A Femminile - Genoa-Roma 0-1 - Le pagelle del match #ASRoma #GenoaRoma #Serieawomen - facebook.com facebook

Le pagelle di #RomaStoccarda 2-0: due baci, #Pisilli & love Niccolò si dedica a regia e interdizione, firmando la doppietta che decide la sfida. #Svilar la solita sicurezza. #Ghilardi sicuro e granitico Fabrizio Pastore #ASRoma #UEL x.com