pagelle juventus napoli i voti della sfida di serie a valida per la 22esima giornata

Ecco i voti dei protagonisti di Juventus-Napoli, partita valida per la 22ª giornata di Serie A giocata all’Allianz Stadium. Un’analisi dettagliata delle prestazioni dei giocatori che hanno caratterizzato questa importante sfida di campionato, offrendo uno sguardo obiettivo sui singoli e sul risultato finale.

Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David (7) segna ancora, Yildiz (7,5) decisivo, Juan Jesus (4,5) bocciatoIl big match della 22a giornata di Serie A se lo aggiudica la Juventus. La Vecchia Signora ha infatti trionfato per 3-0 sul Napoli. Un primo tempo a ... msn.com

Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David e Yildiz spietati (7), questo Thuram una furia (7,5)Allo Stadium finisce 3-0 per la Juventus la supersfida con il Napoli dell'ex Antonio Conte, valida per il ventiduesimo turno di Serie A. Decisiva la rete di David al 21', con il ... leggo.it

