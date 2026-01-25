Pagare per usare WhatsApp come prima | l’abbonamento senza pubblicità è pronto

WhatsApp si sta preparando a introdurre un abbonamento a pagamento che consentirà agli utenti di utilizzare l’app senza pubblicità. Dopo anni di offerta gratuita e senza interventi commerciali, l’azienda sta rivedendo il proprio modello di business, mantenendo l’obiettivo di garantire un servizio di messaggistica privata e affidabile. Questa novità rappresenta un cambiamento importante nella strategia della piattaforma, senza alterare le sue caratteristiche fondamentali.

WhatsApp si avvicina a una svolta storica. Dopo anni passati a difendere l'idea di una messaggistica gratuita, privata e senza interferenze commerciali, l'app più utilizzata al mondo sta ridefinendo il proprio modello di business. Pubblicità sì, ma con una via d'uscita. E, soprattutto, a pagamento. Dalle ultime versioni beta per Android emerge infatti un'opzione destinata a far discutere: un abbonamento WhatsApp senza pubblicità, pensato per chi vuole un'esperienza completamente libera dagli annunci. Il tutto, almeno per ora, limitato agli utenti europei e del Regno Unito.

