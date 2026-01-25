Ostra travolgente in casa Tris di reti per la vittoria

Ad Ostra, la squadra ha conquistato una vittoria significativa, battendo San Costanzo Marottese 3-0. La partita si è conclusa con tre reti che hanno determinato il risultato finale, evidenziando un buon equilibrio tra le formazioni e un approccio tattico efficace. Di seguito, i dettagli dei giocatori e dei cambi avvenuti durante l’incontro.

OSTRA 3 SAN COSTANZO MAROTTESE 0 OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli, Simone (13'st Massacci), Marzano, Castignani, Omenetti (18'st Olivi), Rossetti (22'st Bodje), Curzi (16'st Sabbatini), Zupo, Landi (46'st Brugiatelli), Calcina. All. De Filippi SAN COSTANZO MAROTTESE: Giuliani, Brancasecca (20'st Petrini), Vitali, Pierelli, Dione, Polverari (8'st Ferri), Rivelli (11'st Zepponi), Saurro A. (32'st Catalano), Benvenuti, Saurro S. All. Carta Arbitro: Gismondi di Macerata Reti: 4'pt Curzi, 30'pt Calcina, 46'st Bodje Altra travolgente affermazione casalinga dell' Ostra che travolge il San Costanzo Marottese con un rotondo 3-0.

