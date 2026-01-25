Al Pronto Soccorso di Branca, l’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino, partiranno domani i lavori di restyling e potenziamento. La seconda fase di interventi mira a migliorare i servizi e l’efficienza strutturale dell’area di emergenza, garantendo un’assistenza più adeguata alle esigenze dei pazienti. Durante i lavori, potrebbero verificarsi alcune modifiche temporanee alla normale operatività.

GUBBIO Da domani inizierà la seconda fase dei lavori di restyling e adeguamento del Pronto Soccorso dell’ ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. Per consentire lo svolgimento degli interventi, il reparto e le attività collegate sono stati temporaneamente trasferiti nella nuova area già allestita per l’ emergenza-urgenza, che al termine dei lavori sarà integrata con gli spazi attualmente in uso. Durante il periodo di cantiere cambieranno anche gli accessi al Pronto Soccorso. La nuova entrata pedonale sarà collocata sul lato opposto rispetto a quella attuale e sarà chiaramente segnalata. Il percorso dedicato agli utenti sarà delimitato e protetto da passerelle e sistemi di separazione, così da garantire la sicurezza e la corretta distinzione dei flussi rispetto ai mezzi di soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale, lavori in corso. Al Pronto soccorso di Branca interventi per il potenziamento

