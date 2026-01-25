OpenAI verso il collasso | 14 miliardi di perdite nel 2026 che potrebbero cambiare il futuro dell’IA

OpenAI, nota per aver rivoluzionato il settore dell’intelligenza artificiale con ChatGPT, si trova di fronte a una crisi finanziaria. Nonostante ricavi annui di circa 13 miliardi di dollari, si prevede che nel 2026 possa registrare perdite di circa 14 miliardi di dollari, mettendo a rischio la sua sostenibilità futura e influenzando il settore dell’IA a livello globale.

È uno di quei paradossi che lasciano senza parole. OpenAI, l’azienda che ha rivoluzionato il mondo dell’intelligenza artificiale con ChatGPT, rischia di fallire entro il 2027 nonostante ricavi annuali che sfiorano i 13 miliardi di dollari. Come è possibile che il colosso tecnologico più celebrato degli ultimi anni, quello che ha reso l’IA accessibile a milioni di persone, si trovi sull’orlo del baratro finanziario? La risposta sta in una spirale economica tanto semplice quanto devastante: OpenAI sta spendendo molto più di quanto incassa. E non di poco. Secondo le stime più recenti, l’azienda guidata da Sam Altman potrebbe bruciare circa 14 miliardi di dollari nel 2026, con perdite che alcuni analisti proiettano fino a 40 miliardi entro il 2028. 🔗 Leggi su Screenworld.it

